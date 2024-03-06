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البنك المركزي يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم

كتب:

منتصر سليمان
11:53 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
البنك المركزي

البنك المركزي

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، نبأ عاجل، يفيد بأن البنك المركزي المصري أعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم.

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بقلم منتصر سليمان