البنك المركزي يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم كتب: منتصر سليمان 11:53 ص | الأربعاء 06 مارس 2024 البنك المركزي أفادت قناة «إكسترا نيوز»، نبأ عاجل، يفيد بأن البنك المركزي المصري أعلن عن عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد «رويترز»: قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي رئيس «برلمانية الوفد»: قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري أسباب ارتفاع سعر الفائدة 6% اليوم؟.. البنك المركزي يوضح عضو «التنسيقية»: إجراءات البنك المركزي تسهم في زيادة الاستثمارات البنك المركزي البنك الأهلى السوق المصرف الدولار بقلم منتصر سليمان