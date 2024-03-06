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دراما المتحدة

التنسيقية تنظم ورشة عمل حول «المسؤولية المجتمعية وأوجه الاستفادة»

كتب:

مريم شريف
12:02 م | الأربعاء 06 مارس 2024
ورشة عمل التنسيقية

ورشة عمل التنسيقية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية وأوجه الاستفادة»، ضمن مبادرة المسؤولية المجتمعية والدور التنموي بالتنسيقية.

التشريعات الحالية لوضع إطار تنموي

وناقش الحضور مدى ملائمة التشريعات الحالية لوضع إطار تنموي حقيقى لأموال المسؤولية المجتمعية، وكذلك كيفية تقدير الضريبة على حجم الأموال التي تطبق لصالح المسؤولية المجتمعية واقتراح حلول أخرى لها.

أكد الحضور أهمية دراسة تجارب المسؤولية المجتمعية في الدول المماثلة ومناقشة آليات الاستفاده منها.

أدار ورشة العمل المهندس حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من الدكتورة شيماء عبد الإله، أمين سر المنتديات، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد الصوفي، محمد أباظة، حنان وجدي، أدم الطوخي، عبير العريان، أسامة الرفاعي، باسم لطفي، عبير عصام، أعضاء التنسيقية، ومجموعة من طلاب الجامعة.

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