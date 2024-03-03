عضو التنسيقية عن مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: تليق بمكانة ذوي الهمم

أشاد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب «الجيل» الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان جريدة «الوطن» إطلاق خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، لترجمة ملخصات مسلسلات رمضان 2024، بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير كل سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

وقال «هجرس» لـ«الوطن»، إن الخدمة التي أعلنت عنها جريدة «الوطن» تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن الشركة المتحدة دائما ما عودتنا على نشر الوعي لكل المواطنين في جميع القضايا الشائكة التي تهم الجمهور.

أوضح أن جريدة «الوطن» تؤكد كل يوم أنها تدعم الأفكار والرؤى الوطنية المخلصة في كل صوب وحدب، فضلا عن أن هذه المبادرة تليق بقيمة ومكانة ذوي الهمم في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على دعمهم بكل الطرق والوسائل.