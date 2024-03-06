مدير «المحاربين القدماء»: نقدم مختلف أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات

أكد اللواء أركان حرب مدحت فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن «الجمعية» من أعرق الجمعيات العالمية التي أخذت على عاتقها منذ إنشائها تقديم كل أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات إيمانًا منها ومن القيادة العامة للقوات المسلحة بما قدموه لهذا الوطن وصون مقدساته.

أضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، أن مصر خاضت عددًا من الحروب خلال تاريخها الحديث استنفذت خلالها مواردها البشرية والاقتصادية ودفع جيل كامل ثمن هذه الحروب التي استمرت نحو ربع القرن وقد أبى هذا الجيل إلا أن يحارب في سبيل نصرة الحق والدفاع عن الأرض فتعددت البطولات وتجلت التضحيات ولم يكن للجندي المصري سوى هدفين في حياته النصر أو الشهادة.

وتابع: «لا يملك الإنسان أغلى من نفسه وحياته ليضحي بها للدفاع عن الشرف والأرض ولا يقاس عمر الإنسان بالسنوات التي يعيشها ولكن يقاس بعمق تأثيره وإنجازاته التي رسمت للأمة طريق الخلاص وعنوان الأمل. ورفضت الحروب التي خاضتها مصر قبل أن تنتهي إلا أن تترك ذكرى لا تنسى في المجتمع المصري فقد خلفت ورائها المصابين من العمليات الحربية والعديد من أسر الشهداء».

واستطرد: «في أبريل عام 1951 جرى إنشاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لترعى مصابي عمليات وأسر شهداء حرب فلسطين عام 1948 وكان أول رئيس لها اللواء محمد نجيب كأحد مصابي حرب فلسطين عام 1948، وفي عام 1953 انضمت الجمعية إلى الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء ومقرها باريس (جنيف حاليًا) وكانت من أوائل الجمعيات التي انضمت إليها».

وأردف: «وفي عام 1960 دعت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلا من سوريا وغزة (فلسطين) بتأسيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفي عام 1961 جرى إشهار الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ومقره (القاهرة) وتوالت انضمام المنظمات التي ترعى شئون المحاربين القدماء وضحايا الحرب في الوطن العربي».

وواصل: «وفي عام 1971 جرى نقل تبعية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الحربية، وفي عام 2005 جرى ضم جمعية الوفاء والأمل إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب التي كانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت ليصبح فرعا من فروع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وفي عام 2012 جرى دمج الجمعية المصرية برعاية أسر القوات المسلحة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب».