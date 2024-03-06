مدير «المحاربين القدماء» يوجه رسالة مهمة للشباب في «يوم الشهيد 2024»

حرص اللواء أركان حرب مدحت فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، على توجيه رسالة للأجيال الجديدة حول احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب الجديد في يوم 9 مارس من كل عام.

وقال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، إن الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل وأملنا في الغد لذلك فيجب أن يدركوا أنه في هذا اليوم (يوم الشهيد) نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن ونقف تحية إجلال وتقدير لجيل ذهبي من شعب مصر، أبى الخضوع للنكسة والانحناء للهزيمة فقدم العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.

وأضاف اللواء أركان حرب مدحت فاوي، أنه من حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دمائهم التي فقدوها هباءًا ومن حقهم أيضًا أن يتخذوا من تلك الكوكبة من البشر الذين عبروا بنا إلى حدود التنمية والمستقبل وأقول لهم أن سيناء عادت بعد ملحمة من البطولات والانجازات تواصلت مع العمل الدؤوب والإصرار العظيم من جانب الشعب المصري.

وتابع: «أما رسالتي الأخيرة التي أوجهها لشباب مصر القادم أن السلام لا يأتي من فراغ ولكنه أيضا لا يستمر ألا بقوة تحميه وإن السلام ثمن تدفعه الشعوب من دم أبطالها وأرواح شهدائها وكما قيل في اوبريت أكتوبر2009 خلال الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثون لنصر أكتوبر العظيم (السلام عايز سلاح) وأضيف أيضا السلام عايز رجال يحبوا وطنهم ويؤمنوا به».