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دراما المتحدة

«الكورة في المدفع».. أسرار نجوم الرياضة مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 9090

كتب:

ضحى محمد
12:19 م | الأربعاء 06 مارس 2024
راديو 9090

راديو 9090

يقدم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، برنامج «الكورة في المدفع» على الراديو 9090، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

تفاصيل برنامج «الكورة في المدفع»

«الكورة في المدفع» برنامج رياضي على الراديو 9090 هدفه الحديث مع النجوم عن قصص حدثت لهم في رمضان خلال سنوات ماضية لم يكشفوا عنها من قبل للجمهور، ويجري الحديث عنها وسردها للمرة الأولى.

يعد البرنامج فرصة رائعة للاستماع إلى قصص رياضية مثيرة من نجوم الرياضة، كما أنه يساعد على التعرف على جوانب أخرى من شخصياتهم لم يتم الكشف عنها من قبل.

موعد عرض برنامج «الكورة في المدفع»

يذاع برنامج «الكورة في المدفع» الساعة 4:50 مساء، ويعاد في الثامنة والنصف مساءً على الراديو 9090.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.