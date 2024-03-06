«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن راديو 9090: أقوى مسلسلات وبرامج في رمضان

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، والذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال، الملف المنشور اليوم في جريدة «الوطن»، تحت عنوان «الراديو 9090 أقوى مسلسلات وبرامج في رمضان»، إذ أكد الرئيس التنفيذي عبدالفتاح مصطفى على تقديم وجبة دسمة، مشيرا إلى ظهور الفنان أحمد العوضي لأول مرة على شبكات الإذاعة.

«الراديو 9090 أقوى مسلسلات وبرامج في رمضان»

وأشاد مصطفى الأمير، مدير تحرير موقع مبتدأ، بملف «الوطن»، مؤكدا أن الراديو 9090 صنع لنفسه مكانة خاصة عند الجمهور من منطلق مبدأ ما يطلبه المستمعون: «الإذاعة بقت صديقة للميتمعين والمسافرين الكل بقى يقدر يسمع دلوقتي كل حاجة».

ونشرت «الوطن»، في عددها الصادر اليوم، تصريحات الرئيس التنفيذي للراديو 9090 عبدالفتاح مصطفى، إذ أكد أن إسعاد يونس تقدم مسلسلا إذاعيا يبرز قيمة وأصالة مصر، وبرنامج «لحظة صفا» للدكتور أسامة الأزهري يشير إلى دلائل فعل الخير خلال الشهر الكريم: «نتمنى أن نكون عند حسن ظن المستمعين وأن نكون رقم 1 في الإذاعات».