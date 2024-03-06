ارتفاعات كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي كتب: منتصر سليمان 12:21 م | الأربعاء 06 مارس 2024 البنك المركزي أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، نبأ عاجل، يفيد ارتفاعات كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البنك المركزي يوجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية خبير: قرارات البنك المركزي بداية مرحلة جديدة في الإصلاح الاقتصادي البنك المركزي يعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم «اقتصادية النواب»: قرار البنك المركزي برفع الفائدة انفراجة للاقتصاد «رويترز»: قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي البنك المركزي سعر الصرف الدولار سعر الجنيه بقلم منتصر سليمان