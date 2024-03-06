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ارتفاعات كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي

كتب:

منتصر سليمان
12:21 م | الأربعاء 06 مارس 2024
البنك المركزي

البنك المركزي

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، نبأ عاجل، يفيد ارتفاعات كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي.

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بقلم منتصر سليمان