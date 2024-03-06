خبير: قرارات البنك المركزي بداية مرحلة جديدة في الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي المصري، اليوم، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

أكد في بيان، أن تحرير سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر في السوق المصرية بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، متوقعا وصول سعر الدولار في البنك بحد أقصى 50 جنيها، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السوق السوداء تلفظ أنفاسها الأخيرة.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اليوم، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.