مدير «المحاربين القدماء» يكشف سر اختيار يوم «9 مارس» للاحتفال بـ«يوم الشهيد»

أكّد اللواء أركان حرب مدحت فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أنَّ اختيار يوم 9 مارس كيوم للوفاء للمحاربين القدماء وكيوم للشهيد لم يتم لمجرد إحياء ذكرى للفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بينما تمّ اختياره لما يحويه هذا التاريخ من مغزى عميق للتضحية والفداء؛ فتاريخ مصر ملئ بعلامات البطولة والفداء على مر التاريخ لكن يوم 9 مارس 1969 ، كان يومًا حاسمًا في العسكرية المصرية خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي بداية من 1948، 1956، 1967 وحرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر العظيم عام 1973 الذي أعاد للأمة العربية كرامتها وثقتها.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، أنَّ يوم 9 مارس 1969، أثبت للعالم إن مصر الصامدة لا تُهزم أبدًا فكان الفريق أول عبدالمنعم رياض رحمه الله عليه في الصفوف الأولى على الجبهة المصرية بين جنوده وأثناء تبادل إطلاق النيران نال الشهادة وهو يستحقها فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.

وتابع: «ولا يفوتني أن أذكر هذا اليوم أن شعب مصر نسيج واحد فقد نال الشهادة أيضًا في أول أيام حرب أكتوبر 1973 على الجبهة العميد شفيق متري سدراك، قائد أحد الألوية بالجيش الثاني الميداني، وأثبت دائمًا أن شعب مصر هو شعب واحد يدافع عن تراب مصر».