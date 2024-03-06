مدير «المحاربين القدماء»: تكريم قدامى القادة وأسر الشهداء والمصابين في «يوم الشهيد 2024»

أكّد اللواء أركان حرب مدحت فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أنَّ خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام تتضمن عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وكبار قادة القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول .

وأشار إلى أنَّه سيتمّ إقامة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، فضلاً عن إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ إقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يتم فيه مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة (تتابع) بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقيات العسكرية، فضلاً عن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال.

وتتضمن خطة الاحتفال أيضًا، زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمناطق العسكرية، والقواعد البحرية، والقواعد الجوية، والكليات العسكرية، ومصانع القوات المسلحة، ونوادي القوات المسلحة، والمزارات السياحية.