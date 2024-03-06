«الصحة» ترفع حالة الطوارئ وتراجع مخزون الأدوية استعدادا لشهر رمضان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ في جميع قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، فى إطار الاستعداد بخطتها لشهر رمضان الكريم، وفق ما استعرضه برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال، مؤكدة أنه جرى تكثيف الحملات على أماكن بيع الأدوية.

خطة وزارة الصحة لشهر رمضان 2024

وقالت آية جمال، إن وزارة الصحة أكدت تشكيل 27 غرفة طوارئ وإغاثة بالقاهرة والمحافظات وربطها بالغرفة المركزية بالوزارة، لتلقى كافة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، فضلا عن توفير أدوية الطوارئ وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات وإعلان الطوارئ بالرعايات الحرجة والإسعاف ومراجعة المخزون الخاص بالأدوية.

خطط للانتشار السريع وتوزيع سيارات الإسعاف

وأضافت: «مهم تكون وزارة الصحة مستعدة لأي حوادث طرق بس أرجوكم لازم تنتبهوا وخاصة وقت الإفطار، مفهوم إن كل واحد عاوز يوصل لعيلته يفطر معاهم بس سلامتكم أهم حاجة».

ووفق «8 الصبح»، جرى إعداد خطط للانتشار السريع، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف لتأمين المواطنين طوال الشهر الكريم، كما تمت مراجعة المخزون الخاص بأدوية الطوارئ.