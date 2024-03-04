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دراما المتحدة

توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

كتب:

كريم روماني
04:18 م | الإثنين 04 مارس 2024
الزيت المنتج - صورة أرشيفية

الزيت المنتج - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من «أي منشأ» لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية «الجهة المستلمة» فترة الوصول من 15- 30 أبريل و/أو  من 1 – 15 مايو 2024.

وأوضحت أنه تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.