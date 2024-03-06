رئيس بنك مصر يتوقع انخفاض سعر الدولار بعد دخول عائدات الشهادات للبنوك (فيديو)

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار بعد دخول عائدات الشهادات الجديدة للبنوك، مضيفا أن الشركات الأجنبية قامت بإيداع 25 مليون دولار بالبنك عقب تحرير سعر صرف الدولار.

رئيس بنك مصر يتوقع انخفاض معدلات التضخم

وبحسب ما نقلته قناة «dmc»، قال «الإتربي» إن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم: «القرار مهم جدا وفي وقت مهم وده مؤشر جيد لخطوات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، وهنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كدة عملناها فائدة متناقصة».

أضاف رئيس بنك مصر، أن تحرير سعر الصرف واختفاء السوق الموازية يجعل البنوك تلبي احتياجات العملاء لديها كما هو متوقع، وسعر الدولار قد ينخفض أكثر من اليوم بعد القضاء على السوق الموازية وعودة العملات للبنوك مرة أخرى.

قرار البنك المركزي بتحرير سعر الدولار

وكان البنك المركزي، قد عقد اجتماعا استثنائيا، مؤكدا السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.