حزب المصريين: قرارات البنك المركزي تسهم في ضبط الأسعار

ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، موضحا أنّ القرار سيقضي بدوره على السوق الموازية.

خطوة جريئة لتصحيح المسار

وقال أبو العطا، في بيان صحفي، إنّ قرار البنك المركزي يهدف إلى القضاء على تجار العملة في السوق الموازية، موضحا أنّ التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.

إعادة الاستقرار في سوق العملات الأجنبية

وأضاف رئيس الحزب أنّ قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة، وتسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، واستقرار سعر الصرف وخلق فرص عمل.