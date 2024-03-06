كيف يدعم الأشقاء أخواتهم من ذوي الهمم؟.. تابع مسلسل صيد العقارب في رمضان

كل منا قد يوجد في حياته شخص من ذوي الهمم، ويلقي مسلسل صيد العقارب الضوء على هذه القضية، إذ تتناول أحداثه قصة حياة عائشة التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها أخ من ذوي الهمم، يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، ويظهر من خلاله كيف يجب أن تكون المعاملة المثالية تجاه الأشقاء، لمساعدتهم على التعامل مع هذه التحديات.

مسلسل صيد العقارب

امرأة تعمل في تجارة العقارب، لديها أخ يتلقى العطف والاهتمام منها ومن جميع أفراد الأسرة مراعاة لحالته، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي لمسلسل صيد العقارب، وخلق تساؤل لدى الأمهات، كيف يدعم الاخوات أشقائهم من ذوي الهمم؟، وهو ما أجاب عنه وليد هندي، استشاري الصحة النفسية خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن أهم ما في ذلك دعم الوالدان للأبناء جميعهم في الأساس.

كيف يدعم الاخوات أشقائهم من ذوي الهمم

يجب زرع الحب والألفة فيما بين الأبناء وتربيتهم على المودة والرحمة خاصةً إذا كان هناك طفل من ذوي الهمم، قائلا: «لابد من تعليمهم التكيف والتفهم مع أخواتهم من ذوي الهمم، وتفسير مواقفهم المختلفة لضمان سلامتهم النفسية والجسدية».

وقدم هندي مجموعة من الإرشادات التي يجب اتخاذها في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: