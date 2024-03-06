منال سلامة: أقدم شخصية زوجة تواجه عدة أزمات في مسلسل صيد العقارب

كشفت الفنانة منال سلامة تفاصيل دورها في مسلسل صيد العقارب، مع النجمة غادة عبد الرازق، المنتظر عرضه خلال سباق مسلسلات رمضان المقبل 2024، حصريًا عبر شاشة قناة CBC، ومنصة Watch It.

وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أجسد دور زوجة محمود عبدالمغني في مسلسل صيد العقارب، وأعاني في حياتي معه».

وأضافت منال سلامة: «العمل مع هذا الكاست الكبير ممتع للغاية، وشرف لي المشاركة في هذا العمل، ومتحمسة جدًا لعرضه».

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، حول سيدة تعمل في تجارة العقارب، وتقوم باستخلاص سمها وبيعها، وتتعرض لحادث قتل في عائلتها تقلب حياتها رأسًا على عقب ويجعلها في حالة صراع وانتقام طويلة.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كوكبة من ألمع النجوم منهم النجمة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.