رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق، في سباق رمضان 2024، بمسلسل صيد العقارب، الذي تجسد خلال أحداثه شخصية «عايدة» الابنة الوسطى والأذكى لحسن ضرغان، وتنقلب حياتها رأساً على عقب بعد مقتل شقيقها على يد سامح الأخ غير الشقيق لزوجها ياسين إسماعيل الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتستكمل الأحداث بعداوة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات من الصداقة والقرب، ويبدأ بينهما الصراع والانتقام بعد مساعدة عائلة الغول في تهريب سامح الابن المدلل لهم، لحمايته، هنا يظهر الجانب القاسي لشخصية عايدة التي كانت تخفيها، فهل تسمح لها عائلتها ذات الأصول الصعيدية بالانتقام؟ وهل يستمر زواجها شبه المثالي أم تنهار علاقتهما؟.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويظهر المسلسل قدرة المرأة على التحكم والسيطرة على مقاليد الأمور، ويأتي في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار، ويشارك في بطولته رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ريم المصري، والعمل من تأليف باهر دوايدر، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.