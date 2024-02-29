تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك لإنقاذ حياة راكب

غيَّرت الشركة الوطنية مصر للطيران، مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلى متنها 309 ركاب، والتي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.

وعلى الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة، والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف، لإنقاذ حياة الراكب، وقام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية للراكب على متن الطائرة.

وفور هبوط الطائرة في مطار جنيف، تم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم إنزال الراكب لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناءً على تعليمات سلطات مطار جنيف.

وأقلعت الطائرة منذ قليل من مطار جنيف، لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.