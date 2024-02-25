رابط وظائف مصر للطيران.. اعرف التفاصيل وآخر موعد للتقديم

أقل من 48 ساعة ويتم إغلاق باب التقديم في مجموعة الوظائف الشاغرة بشركة مصر للطيران، وتتضمن أصحاب الخبرة السابق في مجال الوظائف المطلوبة أو دون الخبرة، حسب ما جاء في بيان رقم 1 لسنة 2024 الصادر عن الشركة القابضة للطيران.

48 ساعة قبل إغلاق باب التقديم

وأوضح إعلان شركة مصر للطيران، أنّ غد الاثنين سيكون آخر يوم لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة، والتي تتضمن (مضيفين) من الجنسين.

رابط وظائف شركة مصر للطيران 2024

يهتم الراغبون في التقديم لوظائف مصر للطيران 2024، بمعرفة الرابط الإلكتروني للتقديم على الوظائف، خاصة أنّ موعد إغلاق الرابط سيكون قبل أقل من 48 ساعة، حيث يتم التقديم عبر الرابط هنــــــا، وكتابة البيانات المطلوبة بدقة، مع إرفاق المستندات المطلوبة لكل نوع وظيفة من أصحاب الخبرة أو دون خبرة.

وبدأ التقديم في وظائف مصر الطيران منذ 11-2-2024، أي قبل نحو أسبوعين.

المستندات المطلوبة في وظائف مصر للطيران

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة (لذوي الخبرة السابق).

- بطاقة الرقم القومي.