المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية الشركة المصرية القابضة للملاحة

جدد المجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا، عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، ويضم المجلس 712 عضوًا يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة.

مميزات عضوية المجلس الدولي للمطارات

وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات مميزات للأعضاء مثل الأسعار المخفضة للعديد من الخدمات، والمساهمة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية، وتوفير برامج وفرص التدريب، كما يتعرف الأعضاء على أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال بيانات وإحصاءات.