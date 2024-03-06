عضو «طاقة النواب»: قرارات «المركزي» تواجه التضخم وتدعم العملة المحلية

أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة وبمجلس النواب، بقرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكد أن هذه القرارات حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. كما انها من اجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء التي شهدت تخبطا خلال الأشهر الماضية.

قرارات البنك المركزي تواجه التضخم

وأضاف خلال تصريحات له اليوم أن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، وتهدف لاستقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا أنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذبه في بيئة استثمارية مناسبة.

الحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي

وأفاد الجبلاوي، بأن البنك المركزي أكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وشدد على أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما يدعم العملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.