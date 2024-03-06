خروج المخرج عادل عوض من المستشفى

غادر المخرج عادل عوض، المستشفى منذ قليل، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة أول أمس نُقل على إثرها المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية بالقلب.

تفاصيل خروج عادل عوض من المستشفى

وقال المخرج عادل عوض لـ«الوطن»: «ذهبت أول أمس إلى المستشفى وخرجت اليوم بعد التعافي».

أشرف زكي في زيارة المخرج عادل عوض

وتابع: «زارني في المستشفى أكثر من فنان، بينهم الدكتور أشرف زكي، وأيمن عزب، وغيرهم الكثير للاطمئنان على حالتي الصحية، حيث كنت محتجزا في غرفة الرعاية المركزة».

من هو عادل عوض؟

عادل عوض مخرج ومؤلف سينمائي قدّم العديد من الأعمال السينمائية، أبرز أعماله فيلم كريستال عام 1993، كما ألف مجموعة أفلام منها «شباب على الهوا والعقرب وتحت الصفر»، وعمل مساعد مخرج أثناء دراستة وأبرز أعماله في تلك الفترة فيلم العذراء والشعر الأبيض عام 1983، كما أخرج فيديو كليب عام 1989 للفنان مدحت صالح يحمل اسم اغضب.