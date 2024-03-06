انطلاق تصفيات «مونديال حياة كريمة» في كفر الشيخ

شهدت تصفيات «مونديال حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق منافسات دور الثمانية لدوري «حياة كريمة» بين فرق «شباس الملح، وروينة، وكفر تيدا، وناصر الشرقية، ومنية جناج، والخادمية، والمجاز الغربي، والقصابي»، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق شباس الملح على فريق روينة بنتيجة 2 - 0، وفوز فريق كفر تيدا على فريق ناصر الشرقية 2 - 0، وفوز فريق منية جناج على فريق الخادمية 2 - 0، وفوز فريق المجاز الغربي على فريق القصابى 2 - 0.

وتجري مباريات الدور قبل النهائى والمباراة النهائية يوم 24 أبريل 2024، في إطار دوري «حياة كريمة»، وذلك بين الفرق الصاعدة، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.

منافسات دوري «حياة كريمة»

وتأتي منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.