تخرج دفعة جديدة من كلية الطب بجامعة المنصورة بنسبة نجاح 98%

تداول طلاب كلية الطب بجامعة المنصورة صورا لاحتفالهم بتخرجهم بعد ظهور النتيجة اليوم، حيث نجح عدد كبير من الطلاب في السنة الأخيرة بكلية الطب، ليصبحوا طلاب امتياز في مستشفيات الجامعة.

نسبة النجاح لطلاب الطب بجامعة المنصورة

وقال الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة لـ«الوطن» إن نسبة التخرج بلغت 98%، وهو ما اعتادت عليه كلية الطب في الفترة الأخيرة، بنسبة عالية للنجاح في السنوات الأخيرة من الدراسة بالكلية وخاصة سنة التخرج.

وأضاف «شومة» أن النتيجة جاءت بعد جهد كبير من الكلية والطلاب على مدار سنوات الدراسة، والتي تبدأ من السنة الأولى بالكلية، حيث تكون النتيجة في السنة الأولى ضعيفة: «طبعًا يلتحق بالكلية عدد كبير من الطلاب من مختلف الأماكن، ومع مرور الوقت يبدأ المستوى الخاص بكل طالب يظهر، وهذا سبب في أن نتائج الصفوف الأولى تكون النسب بها ضعيفة، ثم تبدأ النسب في الارتفاع، يعني في السنة الثالثة تكون النسب مقاربة من 80% وهكذا».

فرحة الطلاب بالنجاح

وسيطرت فرحة كبيرة علي قلوب الطلاب بكلية الطب بجامعة المنصورة بعد حصولهم علي النتيجة، والتي جاءت مرضية لجميع الطلاب نتيجة جهد مبذول علي مدار سنوات الدراسة بالكامل، لينالوا اول ثمرات النجاح الخاصة بهم في مستقبلهم.