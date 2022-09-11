برنامج الأدلة الجنائية بـ«علوم المنصورة».. 4 مستويات دراسية و12 مجال عمل

يؤهل برنامج الأدلة الجنائية الجديد في كلية العلوم بجامعة المنصورة الطلاب للعمل في 12 مجالا بالجهات القضائية والأمنية ومعامل وزارة الصحة، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يحتويه من مناهج حديثة تؤهل الطلاب لسؤق العمل وتواكب أهم التطورات العلمية في هذا المجال، وهو ما يجعل الطلب على هذا النوع من التخصص كبيرا.

برنامج الأدلة الجنائية يؤهل للعمل في 12 جهة

وأكدت كلية الكلية جامعة المنصورة، في بيان لها، أن برنامج الأدلة الجنائية الجديد يمنح الدارس بكالوريوس فى الكيمياء والأدلة الجنائية، وبعد التخرج يمكنه العمل في مجال التحقيق أو في المختبرات، حيث سيكون الطالب مؤهلا للعمل في المجالات التالية:

1- مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

2- إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

3- معامل الكشف عن السموم والمخدرات التابعة لوزارة الصحة.

4- إدارة الجمارك والحجر الزراعي والصحي للمواني البرية والبحرية والجوية.

5- إدارات الإطفاء.

6- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

7- مصانع الأغذية.

8- مختبرات التحاليل الطبية المختلفة.

9- المباحث العامة.

10- الاستخبارات.

11- الأوساط الأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مثل المركز القومي للبحوث والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

12- دراسات عليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه).

أفرع الأدلة الجنائية التي يؤهل لها برنامج الأدلة الجنائية

1- فحص المستندات.

2- السموم والمخدرات والدم.

3- فحص الأنسجة والخيوط والحرائق والمقذوفات والأعيرة النارية والمتفجرات.

4- فحص بصمات الأصابع والأقدام وإطارات السيارات.

5- القياس والمعايرة الشرعي.

المقار الدراسية في برنامج الأدلة الجنائية

تنقسم الدراسة في برنامج الأدلة الجنائية إلى 4 سنوات، بحيث يدرس الطالب كل عام مستوى من مستويات البرنامج الأربعة، وهي:

- يشمل المستوى الأول أساسيات الكيمياء والفيزياء والرياضيات والقانون الجنائي والأدلة الجنائية وعلم الوراثة.

- يشمل المستوى الثاني أساسيات علم السموم والتحقيقات الجنائية وأساسيات الحمض النووي الجنائي، وتطورات الطب الجزيئي، ومقدمة في علم الفيروسات، وأساسيات علم المناعة، ومقدمة تصميم ولغات البرمجة والكيمياء الصيدلانية.

- يشمل المستوى الثالث أساسيات التقنيات الكيميائية والفيزيائية، للكشف عن الوثائق المزورة، وأساسيات التحقيق في موقع الجريمة، والتحاليل الكيميائية للمواد المخدرة، وهندسة البرمجيات وسلامة الغذاء، ومقدمة في تكنولوجيا النانو، ومقدمة التسويق، ودراسة الجدوى، ومهارات الاتصال، وعلم الإحصاء والتطبيقات الجنائية.

- يشمل المستوى الرابع أساسيات التحليل الكيميائي لمواد الوقود، ومقدمة في علوم الدم والأمصال، ومقدمة في البيولوجيا الجزيئة، وأساسيات الكيمياء الحيوية الإكلنيكية، ومقدمة في الحاسب الجنائي، ومقدمة في سلامة الجنيوم، والأمراض البشرية، وأيضا الأدواء والطرق التحليلية في الكيمياء الجنائية.