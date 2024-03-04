دورات تدريبية لأعضاء هيئة تدريس جامعة المنصورة.. الجدول والمواعيد

أعلن الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة، خطة تدريب لأعضاء هيئة التدريس لمدة شهر، تبدأ 6 مارس حتى 8 أبريل.

دورات تدريب لأعضاء هيئة تدريس جامعة المنصورة

وأكد الألفي أنه غير مسموح بحضور أكثر من دورة في نفس التوقيت، ويجب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة المشاركة في دورة أخلاقيات البحث العلمي بشكل إجباري، ودورة أخرى واحدة مما يلي:

- العرض الفعال

- النشر العلمي للكليات العملية

- النشر الدولي في العلوم الإنسانية للكليات النظرية

- مهارات التحليل الإحصائي

جدول دورات تدريب أعضاء هيئة التدريس

وجاءت الدورات المختلفة في مركز تطوير الأداء بجامعة المنصورة كالآتي:

- الأربعاء 6 و7 مارس، برنامج أخلاقيات البحث العلمي وبرنامج العرض الفعال.

- السبت 9 و10 مارس، برامج النشر الدولي في العلوم الإنسانية لكليات العلوم الإنسانية والابتعاث وطبيعة الدراسة بالخارج.

- الأحد والاثنين 10 و11 مارس، برامج الإدارة الجامعية، وإدارة التميز في مؤسسات التعليم العالي.

- الثلاثاء والأربعاء 12 و13 مارس، برامج أخلاقيات البحث العلمي والأمن السيبراني ونظام الساعات المعتمدة

- الأحد والاثنين، برامج أخلاقيات البحث العلمي، ومهارات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومحركات البحث العلمي وطرق تصنيف الجامعات.