جامعة المنصورة: صرف مكافآت للعاملين وأعضاء هيئة التدريس تقديرا لجهودهم

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، قرارا بصرف مكافأة إثابة للعاملين في الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، نظرا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وحلول شهر رمضان المبارك، علاوة على زيادة العاملين بالأجر اليومي مبلغ 600 جنيه، اعتبارًا من أول مارس الجاري.

صرف مكافآت إثابة للعاملين بجامعة المنصورة

وأعلن رئيس جامعة المنصورة، في بيان، أن مكافأة الإثابة للعاملين في الجامعة تتضمن التالي:

1- صرف مكافأة إثابة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين والمنتدبين والمؤقتين والتعاقد بقطاعي التعليم والمستشفيات.

2- صرف مكافأة إثابة قدرها 1500 جنيه لمعاوني أعضاء هيئة التدريس «معيدين والمدرسين المساعدين».

2- صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه للمشتغلين بالأجر اليومي.

3- صرف مكافأة مالية قدرها 500 جنيه للعاملين بالكليات الحاصلة على الجودة والاعتماد أو الكليات التي بها برامج معتمدة.

زيادة العاملين بالأجر اليوم اعتبارا من أول مارس

4- زيادة الأجر اليومي 600 جنيه شهريا للمشتغلين بالأجر اليومي من أفراد الأمن والخدمات المعاونة اعتبارا من 1 مارس 2024.