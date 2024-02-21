جامعة المنصورة: ضرورة الاستفادة من خبرات 55 عالما مصريا لتعزيز التطور الصناعي

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالباحثين والصناعة، ووجه في الكثير من المؤتمرات بالربط بين البحث العلمي والصناعة، موضحًا أن جامعة المنصورة سعت من خلال الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم العالي أنها تعمل على ربط البحث العلمي بالجامعة ومعالجة المشكلات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الدلتا.

جمصة تحتوي على أكثر من 650 مصنعا

أشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» إلى وجود مناطق صناعية في جمصة تحتوي على أكثر من 650 مصنعا، بالإضافة إلى منطقة صناعية في ميت غمر، ومنطقة صناعية في شمال محافظة الدقهلية، موضحًا أن الهدف من تدشين ربط البحث العلمي بالصناعة هو مواكبة التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

أوضح أن الفترة الماضية الأبحاث العلمية كانت تنشر في المجلات وتكون حبيسة الأدراج بعد ذلك، لافتًا إلى أن جامعة المنصورة لديها معامل وأبحاث علمية وباحثين مشهود لهم بالكفاءة عددهم 55 عالما بنسبة 2% على مستوى العالم، ولابد من الاستفادة منهم، مضيفا: «تعاون الدولة ووزارة التعليم العالي كان هدفه كيفية تطوير البحث العلمي لخدمة الصناعة، وليس أن يكون البحث العلمي من أجل البحث فقط».