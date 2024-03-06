مصر تدين تصديق إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الأخبارية، بأن مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أنه تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

وأكدت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموجرافية لتلك الأراضي.

وطالبت إسرائيل بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، ودعت إلى تبنى الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها، وطالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والإنساني ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.