طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز.. «من غير فرن وفي أسرع وقت»

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويتزامن معها اهتمام الكثير من السيدات بمتابعة ومعرفة طرق تحضير الوجبات الشهية، كان أبرزها طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز، إذ أنها من الثوابت في العزومات على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، لذا تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها، وخاصة أنها لا تحتاج إلى وقت ومكونات كثيرة.

طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز

ونقدم خلال السطور التالية طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتاجاز، على خُطى الشيف شربيني في برنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، قدم طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز:

المقادير

بصل.

طماطم.

سكر.

خل.

زعتر.

ليمون.

روزماري.

ثوم.

زنجبيل طازج.

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

كيفية تتبيل الفراخ

اخلطي الثوم والبصل والسكر والليمون.

ضيفي الزنجبيل الطازج والزعتر والطماطم.

ضيفي الزيت والخل وعصير الليمون.

افرمي المكونات السابقة حتى يصبح خليطًا واخلي الدجاجة من العظم.

ادهني الفراخ بالملح والفلفل.

تبلي الفراج جيدا.

ضعيها على درجة حرارة متوسطة على البوتوجاز حتى تنضج.

الفراخ بالبصل على البوتجاز

المقادير

ثلاثة فصوص ثوم.

نصف بصلة.

عصير ليمون.

علبة زبادي.

طماطم.

حبهان مطحون

فلفل أسود وملح.

زيت.

بهارات دجاج.

زنجبيل وكاري.

طريقة تتبيل الفراخ

اخلطي المكونات كلها.

تبلي بها قطع الدجاج، وتحت الجلد.

ضعيها في زيت تحمير على النار.

إزاي أعمل الفراخ بالبصل؟

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، قدمت طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز:

المقادير

فراخ.

دقيق ذرة.

بصل مبشور.

حبهان.

ورق لورا.

بقسماط ناعم.

بيض.

زيت.

زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز

شوحي الفراخ فى الزيت.

تبيلها بالملح والفلفل الأسود.

اتركيها على النار.

ضيفي الماء مع البهارات المختلفة من الحبهان.

ضعي البصل والملح والفلفل الأسود، واتركيها حتى تمام النضج.

ضعي البيض والبقسماط والدقيق عليها.

كيف أحضر الدجاج مع البصل؟

المقادير

دجاج حسب الحاجة.

زيت نباتي.

خمسة ملاعق كبيرة ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ثوم.

عصير ليمون.

طريقة التحضير

ضعي الزيت على نار متوسطة.

قلبي الدجاج حتى يتغير لونه.

ضيفي البصل، والليمون الحامض والثوم.

ضعي الملح والفلفل الأسود.

اتركيها على نار خفيفة حتى تنضج.

ضيفي قطع الدجاج وتتحمر مع التقليب، ذلك طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز.

إزاي أعمل صينية فراخ بالبصل؟

المكونات

دجاجة مقطعة حسب العدد.

ثمرتان من البصل.

خمسة ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة فلفل إسود.

القليل من الملح.

ملعقة كبيرة ثوم.

ثلاثة ملاعق عصير ليمون.

إعداد طريقة عمل الفراخ بالبصل على البوتجاز