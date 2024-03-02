أسعار الدواجن اليوم السبت 2-3-2024.. «الفراخ بكام؟»

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 2-3-2024 حالة من الاستقرار في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 93 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتراوح ما بين 98 إلى 120 جنيهًا في الأسواق للمستهلكين، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 جنيهًا في البورصة، و26.25 جنيه في الأسواق.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدواجن اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق، وفقا لأخر تحديثات معلنة على الموقع الرسمي لبورصة الدواجن، وجاءت الأسعار كالتالي:

يتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المحلية ما بين 98 جنيه، و120 جنيها للمستهلك

سعر الدواجن الساسو اليوم

تراوح سعر الفراخ الساسو اليوم ما بين 104 في بورصة الدواجن إلي 150 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاء سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 26 إلي 26.25 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو البيور ما بين من 12 إلي 13 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو ما يقرب من 11 إلى 12 جنيها، وجاء سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 إلى 7.75 جنيها.

بلغ سعر الكتكوت الهجين ليتراوح بين 9 إلى 10 جنيهات، وجاء كتكوت جيل ثاني ليتراوح ما بين 10.5 إلى 11.5 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الروزي البيور ما يقرب من 12 إليى 13 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 166 جنيها في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

جاء سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل 170 جنيها في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

وصل سعر كرتونة البيض البلدي ما يقرب من 170.54 جنيه في الأسواق حسب المنطقة المباع فيها للمستهلك.