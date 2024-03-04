5 خلطات للتخلص من زفارة الفراخ قبل الطهي.. خطوات بسيطة

الفراخ من أشهى الطيور التي يحب الكثيرون تناولها ضمن وجباتهم الغذائية، وتُعتبر طريقة تنظيفها بالطريقة الصحيحة هي الخطوة الأولى في الحصول على مذاق مُميز وصحي، لذا تتساءل ربات البيوت عن أسباب زفارة الفراخ، وكيفية التخلص من مصادرها قبل الطهي.

أماكن زفارة الفراخ

ينبغي على ربة المنزل أن تُنظف الفراخ جيدًا قبل طهيها، من خلال إزالة أماكن الزفارة التي تُسبب رائحة كريهة، وهي تتمثل في الجزء الصغير الموجود في جناح الفرخة والدهون الموجودة أسفل ظهر الفراخ وأرجل الفراخ، ونستعرض في السطور التالية 5 خلطات سحرية تُخلصك من رائحة الزفارة نهائيًا وتزيل الميكروبات والجراثيم العالقة، بحسب ما ذكره موقع wikihow:

خلطات للتخلص من زفارة الفراخ

خلطة الليمون والملح

قومي بتقطيع الفراخ حسب الرغبة وضعيها في وعاء عميق به كمية مناسبة من الماء، ثم ضعي عليها بعض الملح وعصير الليمون، واتركيها منقوعة في الخليط 30 دقيقة ثم تغسل بالماء الجاري، وتُحضر بالطريقة التي ترغبين فيها.

خلطة الدقيق

قطعي الفراخ حسب الرغبة وضعيها في وعاء عميق، ثم أحضري كمية وفيرة من الدقيق وافركي قطع الفراخ بها جيدًا وإبدأي تنظيف الفراخ تحت الماء الجاري.

خلطة البرتقال

احضري برتقالة وقسيمها نصفين ثم قومي بفرك قطع الفراخ بها واتركيها منقوعة ربع ساعة في عصير البرتقال ثم اغسليها بالماء الجاري، وستلاحظين اختفاء رائحة الزفارة تمامًا.

خلطة الخل

يُمكنك استخدام الخل في تنظيف الدجاج من رائحة الزفارة من خلال ملء وعاء كبير بالماء الفاتر، واسكبي كوبين من الخل الأبيض في الوعاء ثم قومي بفرك الدجاج جيدًا بالماء والخل حوالي 10 دقائق، وبعدها قومي بشطف الدجاج جيدًا وأبداي طهيه بالطريقة المُفضلة لأسرتك.

خلطة البهارات

بعد تنظيف الفراخ جيدًا بإحدى الطرق السابقة، ضعي قدر مملوء بالماء على النار للسلق، وضيفي مجموعة البهارات التالية، قرنقل وحبهان وعود قرفة، كما يمكنك إضافة شرائح البصل، إذ تقوم تلك المكونات بالقضاء على رائحة الزفارة تمامًا.