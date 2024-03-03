عزومة أول يوم رمضان.. اعرف طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم

تُعد عزومة أول يوم رمضان من الطقوس الأساسية لدى الكثيرين خلال الشهر المبارك، فهي تشغل بال الكثير من السيدات وربات المنازل، إذ مع ضيق الوقت وإرهاق الصيام قد تقلق ربات البيوت من هذه العزومة، لذلك نستعرض في هذا التقرير أفكارا لنجاح عزومة أول يوم رمضان.

عزومة أول يوم رمضان

ويحرص العديد من الفتيات وربات المنازل على أن تكون عزومة أول يوم رمضان استثنائية وغير تقليدية في شتى الأمور، سواء في قائمة الطعام والمائدة وأيضا تنظيف المنزل وتعطيره، لذلك من الضروري تحديد عدد الضيوف لتهيئة المنزل لاستقبالهم وتحضير ما يكفي من أطعمة وذلك لأن الجميع جائع في هذه العزومة على عكس أي عزومة أخرى تقام في الأيام العادية.

من الضروري في عزومة أول يوم رمضان أن يتم أولا تحضير وجبات والعصائر على الفطار، حتى تناسب عدد المدعوين وأذواقهم، من الضروري الحرص على تنوع الوجبات حتى تتوفر الفرصة للضيوف بالاختيار المناسب لهم، وفي حال تواجد أطفال في العزومة من الضرورة أن يتم تحضير وجبات خفيفة مناسبة لهم حتى يتمكنوا من تناولها بسهولة.

من المعروف أن الأطباق الأساسية في عزومة أول يوم رمضان تتمثل في مشكل محاشي وفراخ مشوية على الفحم وديك رومي، سلطة خضار وطحينة، أما المشروبات تتمثل في السوبيا وتمر هندي، والحلويات مثل بقلاوة وقطايف وكنافة وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

طريقة تحضير الديك الرومي

ديك رومي

1/2 كوب زبدة سائلة.

1/2 كوب زيت.

1/2 كوب عصير برتقال.

ملعقتين بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

روزماري مفروم.

ملعقتين بابريكا.

بصل شرائح.

شرائح جزر.

شرائح كرات.

خطوات التحضير

في البداية يتم خلط بودرة البصل مع عصير البرتقال، والبابريكا والروزماري، وضيفي الملح والفلفل الأسود والزيت والزبدة.

تبلي الديك الرومي، جيدًا من الداخل والخارج، واتركيه ليلة كاملة بالتتبيلة

يتم وضع شرائح البصل والجزر والكرات في صينية ثم ضعي الديك الرومي المُتبل.

أدخلي الصينية الفرن، واتركيه 3 ساعات حتى تمام النُضج.

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم