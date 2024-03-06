أول يوم رمضان إجازة لطلاب جميع المراحل التعليمية في المدارس الخاصة

أعلنت عدد من المدارس الخاصة أنَّ أول يوم رمضان إجازة للطلاب لجميع المراحل التعليمية لكل الصفوف الدراسية، بمناسبة الشهر الكريم، علي أن يتم انتظام الطلاب بالمدرسة من ثاني أيام رمضان وفقاً لمواعيد الحضور والانصراف الجديدة.

أول يوم إجازة للطلاب بالمدارس الخاصة

وأكّدت المدارس الخاصة في رسائل هاتفية لأولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي، أنَّه سيتمّ منح الطلاب لجميع المراحل والصفوف أول يوم رمضان إجازة، يتاح للطلاب مشاركة أولياء أمورهم صيام أول أيام الشهر، وقضاء الوقت كاملًا معهم.

تعديل مواعيد الحضور والانصراف

وأضافت المدارس أنَّه سيتمّ تعويض الطلاب في المنهج الدراسي عن هذا اليوم، مؤكده أنَّ الإجازة لن تؤثر على خريطة توزيع الدروس أو المناهج الدراسية، مشيرا إلي أنَّه تمّ تعديل مواعيد الدراسة بالمدارس طوال شهر رمضان المبارك، على أن يتم خروج الطلاب الساعة الواحدة ظهرا.

وبالنسبة للمدارس الحكومية، أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنّه لا نيّة لمنح طلاب المدارس الحكومية إجازة خلال أول أيام شهر رمضان 2024، مؤكدا أن القرار ليس قرار الوزارة، يكون من سلطة المحافظ المختص

وأضاف المصدر أنَّ الدراسة منتظمة بشكل طبيعي في رمضان، مبينًا أنَّ هناك توجيهات بانتظام الدراسة والحضور والانصراف وحصر نسبة الغياب وتسجيلها إلكترونياً.