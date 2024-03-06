تعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب بالمدارس في شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

أعلنت عدد من المدارس الخاصة تعديل مواعيد الحضور والانصراف للطلاب بالمدارس في شهر رمضان الكريم 2024، وذلك ابتداءا من يوم الأحد المقبل على أن يتمّ خروج الطلاب الساعة الواحدة ظهراً.

تعديل مواعيد الدراسة بالمدارس

واستقبل عدد من أولياء الأمور في المدارس الخاصة رسائل هاتفية عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب»، بتعديل مواعيد الدراسة بالمدارس طوال شهر رمضان 2024، على أن يتمّ خروج الطلاب الساعة 1 ظهرًا.

وأكّدت المدارس الخاصة لأولياء الأمور أنَّ تعديل مواعيد الدراسة في شهر رمضان لن يؤثر على خريطة توزيع الدروس أو المنهج الدراسي المحدد خلال شهري مارس وأبريل.

المدارس المصرية اليابانية

وكانت المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تعديل مواعيد الحضور لطلاب المرحلتين الابتدائية سيكون 7:45 صباحا، والانصراف الساعة 1:20 مساء، مشيرة إلى أنَّه بالنسبة لمواعيد مرحلة رياض الأطفال، سيكون موعد الحضور الساعة 7:45 صباحًا، على أن يكون موعد الانصراف الساعة 1:30 مساء.