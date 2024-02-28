روساتوم: نحسّن الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها في الشركة

كشفت شركة روساتوم المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية عن الانتهاء من تشكيل القاعدة الأساسية في التنمية المستدامة، عن طريق بناء نظام داخلي لإدارة الأقسام والمؤسسات الصناعية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم اعتماد سياسة التنمية المستدامة في عدد من الوثائق التنظيمية الداخلية المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة ويجري تطبيقها حاليًا.

تحسين الجودة الخضراء

وقالت روساتوم في بيان لها إنه تم إصدار تقرير عن التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا العمل بشكل منهجي لتحسين الجودة الخضراء لخطوط الإنتاج بأكملها، حيث إن الشركة باتت عضوا مشاركًا في معظم الفعاليات الروسية والدولية العامة المخصصة لنشاطات التنمية المستدامة والبيئة والمناخ.

رفع تصنيف المعايير البيئية

وأشارت روساتوم إلى أن الشركة خضعت لتقييم مستقل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل وكالات التصنيف على أساس سنوي وبناءً على نتائج التقييم في العام الماضي، قامت وكالة التصنيف ACRA برفع تصنيف شركة روساتوم الحكومية من ESG-3 ESG-B إلى ESG-2 ESG-B، وهو ما يتوافق مع تقييم مرتفع جدًا في مجال البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجه

أوضحت بولينا ليون، مديرة إدارة التنمية المستدامة في شركة روساتوم، أن أجندة التنمية المستدامة متعددة الأوجه، حيث كانت مهمتنا منذ البداية تكمن في تحديد أولويات واضحة للمعايير البيئية والاجتماعية بالنسبة للشركة، من أجل تحديد احتياجات الأعمال التجارية الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بعد استيفاء المتطلبات الأساسية لهذه المعايير نتأكد من جدية كل العاملين في الشركة والتزامهم بتلك المعايير.