«تنمية الصادرات»: قرار الإفراج عن البضائع في المواني يضبط الأسعار بالأسواق

قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن قرار الإفراج عن البضائع في المواني بصورة عاجلة، يقلل الضغط على الجنيه المصري، ما يؤثر بشكل قوي على فرصة إتاحة الدولار، كما أنه يسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازنا وانضباط في الأسعار.

البيان الصحفي للجنة السياسات النقدية

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن جزءا كبيرا من الصادرات المصرية كانت تعتمد على مدخلات مستوردة من الخارج، ما تسبب في تأثير سلبي، موضحا أن البيان الصحفي للجنة السياسات النقدية أجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بالأسواق.

الحكومة والبنك المركزي يتحركون في نفس الاتجاه

وأضح جلال أن قرار رفع الفائدة إلى 6% مع قرار رئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن البضائع في المواني يشكل صورة واضحة وقوية بوجود حزمة متكاملة من الإجراءات، وليست متعلقة بالسياسة النقدية فقط، ولكنها في تناغم وتنسيق للسياسة المالية والنقدية، موضحا أن الحكومة والبنك المركزي يتحركون في نفس الاتجاه وهو الاتجاه الصحيح لاقتصاد مصر.