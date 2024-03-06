وصول 57 ألف طن قمح إلى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 9 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 7 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35 ألفا و288 طنا تشمل: 5350 طن يوريا و368 طن بطاطس معبأ و1854 طن رمل و12 ألفا و744 طن كلينكر و14 ألفا و972 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و350 طن تشمل: 10 آلاف و764 طن قمح و9454 طن خردة و2687 طن ابلاكاش و14 ألفا و136 طن حديد و2300 طن حمص و1000 طن زيت طعام و6 آلاف طن ذرة و1009 خشب زان و6 آلاف طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفا و253 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا و956 طنًا.

كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.