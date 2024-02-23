تفاصيل حركة صادرات وواردات البضائع في ميناء دمياط البحري 

كشفت هيئة ميناء دمياط، عن أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43630 طنا تشمل 6984 طن أسمنت معبأ و261 طن مولاس و1401 طن ملح معبأ و11961 طن كلينكر و4547 طن يوريا و18476 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

أوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64227 طنا تشمل 3360 طن بضائع متنوعة و14800 طن قمح و1138 طن خشب زان و7880 طن خردة و11343 طن صاج و 710 طن سكر و1470 طن زيت طعام و1400 طن مولاس و16500 طن ذرة و5626 طن حديد.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1168 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 440 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4758 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62019 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98928 طنًا.

نقل 4957 طن قمح إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي

غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4957 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي، وقطار واحد بعدما فرّغ 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5318 شاحنة.