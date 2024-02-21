ميناء دمياط البحري يستقبل 2716 طن زيت طعام

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 36، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65 ألفا و428 طنا تشمل 7538 طن أسمنت معبأ و1701 طن مولاس و5510 أطنان ملح معبأ و12 ألفا و362 طن كلينكر و20 ألفا و170 طن يوريا و18 ألفا و147 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

أوضحت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و596 طنا تشمل 2445 طن سلاج و2716 طن زيت طعام و785 طن أبلاكاش و3854 طن قمح و3676 طن فول و11 ألفا و120 طن حديد، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5779 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح

أشارت الهيئة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 58 ألفا و37 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100 ألف و996 طنًا، وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخول وخروج 6124 شاحنة.