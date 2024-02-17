«صناعة الحبوب»: افتتاح «أهلا رمضان» بالمحافظات سيوفر السلع بأسعار مخفضة

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لتبكير موعد افتتاح العديد من معارض «أهلا رمضان»، بالمحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان.

وأضاف أن تراجع الأسعار سُيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15 %، وزيادة الدعم للأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة رواتب العاملين بالدولة، مما يؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات القيادة السياسية.

توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%

وأوضح عبد الغفار السلاموني، أن وزارة التموين بدأت في افتتاح معارض «أهلا رمضان»، وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية، بالتعاون مع المحافظين، لافتا إلى أن افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 25 فبراير إلى 11 مارس 2024 يٌساهم بشكل كبير في توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 30%، في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وذكر أن المعرض يضم كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وبٌمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، إلى جانب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية مما يخفف العبء على المواطنين.

توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي

ولفت عبد الغفار السلاموني، إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم وأحداث الدول المجاورة التي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.