تقرير: 340 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة المصرية أول 10 أشهر في 2023

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاض القرار بمجلس الوزراء، أن مصر الأولى في شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لافتا إلى أن هناك 129 شركة ناشئة حصلت على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر 2023.

340 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة المصرية

وأشار المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم» إلى أن هناك 340 مليون دولار تمويلات حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية خلال أول 10 أشهر من 2023، لافتا إلى أن 84% منإاجمالي 25 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة في المنطقة الشمالية استوذت عليها مصر.

ولفت إلى أن 16% من إجمالي 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى إفريقيا استحوذت عليها مصر.