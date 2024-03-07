رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تقرير: 340 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة المصرية أول 10 أشهر في 2023

كتب:

أسماء زايد
04:27 ص | الخميس 07 مارس 2024
مركز معلومات الوزراء

مركز معلومات الوزراء

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاض القرار بمجلس الوزراء، أن مصر الأولى في شمال إفريقيا في الاستحواذ على صفقات الشركات الناشئة، لافتا إلى أن هناك 129 شركة ناشئة حصلت على  تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر 2023.

340 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة المصرية

وأشار المركز فى تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم» إلى أن هناك 340 مليون دولار تمويلات حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية خلال أول 10 أشهر من 2023، لافتا إلى أن 84% منإاجمالي 25 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة في المنطقة الشمالية استوذت عليها مصر.

ولفت إلى أن 16% من إجمالي 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة فى إفريقيا استحوذت عليها مصر.

اقرأ المزيد:

«معلومات الوزراء»: مصر ستصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في إفريقيا بحلول 2030

«معلومات الوزراء» يكشف محاور استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية في مصر

«معلومات الوزراء»: 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون بوظائف ثابتة

«معلومات الوزراء»: ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لـ444 مليون دولار في 2023
بقلم أسماء زايد