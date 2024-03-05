«معلومات الوزراء» يكشف محاور استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محاور استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز قيمة وكميات الصادرات الزراعية المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتضمنت محاور الاستراتيجية الآتي:

1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.

2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

4- تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا.

5- رفع جودة المنتجات االزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7- تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.

8- التوسع في منظومة النقل السريع.

9- استمرار استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

11- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي بالزراعة.

12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.