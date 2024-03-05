رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«معلومات الوزراء»: 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون بوظائف ثابتة

كتب:

أسماء زايد
04:13 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
اللاجئين

اللاجئين

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك 9 ملايين شخص مهاجرين ولاجئين من 133 دولة في مصر.

وذكر المركز، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين ينتمون إلى عدد من الجنسيات، كما يلي:

- السودان 4 ملايين شخص.

- سوريا 1.5 مليون شخص.

- اليمن مليون شخص.

- ليبيا مليون شخص.

ولفت المركز، في تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم»، أن اللاجئين والمهاجرين في مصر يعيشون في 5 محافظات، هي دمياط، والإسكندرية، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة.

%60 من المهاجرين واللاجئين مندمجون في المجتمع

وأشار التقرير إلى أن 60% من المهاجرين واللاجئين في مصر مندمجون بشكل جيد في المجتمع لأكثر من 10 سنوات، ويبلغ متوسط أعمارهم 35 سنة، ويتوزعون بين 50.4% ذكور، و49.6% إناث، موضحا أن 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة.

اقرأ المزيد:

وزير الداخلية الأردني يلعب كرة قدم مع اللاجئين السوريين.. مهارة كبيرة (فيديو)

وزارة الرياضة توقع اتفاقية تعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين

الرئيس الفلسطيني: حملة الاحتلال الإسرائيلي ضد أونروا هدفها تصفية اللاجئين

«مفوضية اللاجئين».. حرفيون من جنسيات مختلفة بمعرض ديارنا: مشغولات يدوية تنقل تراث الأشقاء
بقلم أسماء زايد