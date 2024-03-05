«معلومات الوزراء»: 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون بوظائف ثابتة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك 9 ملايين شخص مهاجرين ولاجئين من 133 دولة في مصر.

وذكر المركز، أن هؤلاء المهاجرين واللاجئين ينتمون إلى عدد من الجنسيات، كما يلي:

- السودان 4 ملايين شخص.

- سوريا 1.5 مليون شخص.

- اليمن مليون شخص.

- ليبيا مليون شخص.

ولفت المركز، في تقرير صادر عنه بعنوان «مصر في عيون العالم»، أن اللاجئين والمهاجرين في مصر يعيشون في 5 محافظات، هي دمياط، والإسكندرية، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة.

%60 من المهاجرين واللاجئين مندمجون في المجتمع

وأشار التقرير إلى أن 60% من المهاجرين واللاجئين في مصر مندمجون بشكل جيد في المجتمع لأكثر من 10 سنوات، ويبلغ متوسط أعمارهم 35 سنة، ويتوزعون بين 50.4% ذكور، و49.6% إناث، موضحا أن 37% من اللاجئين والمهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة ومستقرة.