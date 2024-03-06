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دراما المتحدة

أبو الغيط: «مجزرة الطحين» في غزة شاهد على عجز عالمي غير مسبوق

كتب:

منة شبانة
03:25 م | الأربعاء 06 مارس 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن شكره إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيميين بالخارج، على رئاسته النشطة والحكيمة للدورة 160 من أعمال المجلس، كما توجه بالتهنئة لـ عبدالله علي، وزير خارجية دولة الكويت، على حضوره للمجلس لأول مرة.

وشدد أبو الغيط في أثناء كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، على أنه لا يجب أن يمحى يوم الخميس الماضي 29 فبراير من ذاكرة العالم، مشيرا إلى أنه اليوم الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطينيا، وجُرح خلاله ما يقرب من 700 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة في شمال غزة.

 وواصل: «لم يكتف الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقاومات الحياة لسنوات مقبلة، وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاويه لتبقى هذه المذبحة (مجزرة الطحين) شاهدة على حالة عجز عالمي غير مسبوق، أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة».

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