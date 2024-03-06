أبو الغيط: ما يحدث في غزة «عار» على البشرية جميعا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنّه لا يمكن وصف ما يجرى في قطاع غزة، إلا أنه عار على البشرية جميعًا في أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما الفلسطينيون يُقتلون جوعا أو قصفا أو قنصا.

وأضاف أبو الغيط في أثناء كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول إقناع العالم، بأنه يدير حربًا على حماس، وفقا لخطة، ولكن الحقيقة اكتُشفت بما لا يحتاج إلى بيان.

تجويع متعمد للسكان في غزة

وأكد أن هذه الحرب هي إبادة ضد شعب بأكمله، لافتا إلى أن ما يجرى في غزة منذ أسابيع وشهور، هو تجويع متعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وضرب كل مظاهر النظام المدني فيه، وقتل أكبر عدد من الناس والسعي في النهاية إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج قطاع غزة.