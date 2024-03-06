الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع الكيني تطورات الأوضاع في غزة والقرن الإفريقي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الكيني آدن باري دوالي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير الكيني نقل تحيات الرئيس ويليام روتو، إلى الرئيس السيسي، مؤكداً حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالاً للتعاون بين الأشقاء في القارة.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لاسيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، وآثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية، إذ أشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق والتعاون بما يلبى المصالح المشتركة، ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القارة ككل.