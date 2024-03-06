أبوالغيط: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع لتركيع المجتمع الفلسطيني

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنّ الحقيقة الساطعة، هي أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع ومنع المساعدات الإنسانية وتعطيلها والمماطلة في إدخالها، كاستراتيجية لتركيع المجتمع الفلسطيني في غزة.

أضاف في كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال أمس، منع قافلة برنامج الغذاء العالمي المكونة من 14 شاحنة من الدخول إلي شمال غزة، ويسعى لإحكام الخناق على سكان القطاع، من خلال استهداف الوكالة الأساسية التي تعمل في غزة (أونروا)، واستهداف 4 مناطق يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون».

أوضح أنّ «أونروا» أنشئت بقرار أممي في عام 1949، لافتا إلى سعي الاحتلال الإسرائيلي اليوم، لتفكيكها بادعاء أن هناك 12 موظفا من أصل 30 ألف موظف يعملون بها، ضالعون في هجمات الـ7 من أكتوبر، مواصلا: «الأمر يشبه إغلاق مستشفى كامل لأن أحد أطبائه تورط بمخالفة للقانون».