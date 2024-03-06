أمنية تحققت بعد 9 سنوات بسبب مسلسل صيد العقارب.. ما علاقة نوال الكويتي؟

أمنية منذ 9 سنوات، سجلها موقع التدوينات القصيرة «إكس»، «تويتر» سابقا، كانت بطلتها الفنانة نوال الكويتية، والتي كشفت حينها عن رغبتها بالعمل مع النجمة غادة عبدالرازق.

ويبدو أن مسلسل «صيد العقارب» الذي ينافس ضمن دراما رمضان 2024، كان على موعد مع تحقيق تلك الأمنية، التي كشفت عنها المطربة الكويتية عام 2015 عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا).

أمنية تحققت بعد 9 سنوات من خلال مسلسل صيد العقارب.. ما علاقة نوال الكويتية؟

«مساء الخير حبيبتي.. أتشرف بالعمل معاك أكيد وكل سنة وانتي طيبة»، كان هذا نص التغريدة، التي كتبتها الفنانة نوال الكويتية في الرابع والعشرين من عام 2015، في رسالة للفنانة غادة عبدالرازق.

غادة عبدالرازق، أعادت نشر تغريدة نوال الكويتية، من خلال خاصية «ستوري» على حسابها عبر تطبيق «إنستجرام»، وذلك بعد تحقق النبوءة عقب 9 سنوات، من خلال اختيار نوال الكويتية لغناء تتر مسلسل صيد العقارب، الذي تلعب الفنانة غادة عبدالرازق بطولته.

غادة عبدالرازق تقدم بطولة مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبدالرازق، سيعرض خلال شهر رمضان حصرياً عبر قناة CBC، ومنصة Watch it الرقمية، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا.

ويشارك غادة عبدالرازق البطولة كل من رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح.